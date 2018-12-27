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  3. 27 Aralık 2018 08:16

Ekrem İmamoğlu'ndan ''hazırlıklar tamam'' paylaşımı

CHP'de bugün İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu için tanıtım toplantısı düzenlenecek. İmamoğlu toplantı öncesi Twitter'dan bir video paylaştı.

Bilgin Pro
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