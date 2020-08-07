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  3. 07 Ağustos 2020 08:20

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin önemini anlatan bir video paylaştı.

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