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  3. 26 Temmuz 2020 23:00

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbullulara açık davet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Kanal İstanbul' Projesi ile ilgili tüm İstanbulları itiraz etmeye davet etti. İmamoğlu, "Tüm İstanbulluları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum" dedi.

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