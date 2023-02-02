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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye...

Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye...

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sesinin kendisini sık sık hedef gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetildiğini hatırlatarak; Erdoğan'ı taklit etti.

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