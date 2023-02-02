Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye... Ekrem İmamoğlu'ndan salonu güldüren Erdoğan taklidi- Nereden nereye... 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 14:50 Güncelleme: 02 Şubat 2023 Perşembe 14:50 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sesinin kendisini sık sık hedef gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetildiğini hatırlatarak; Erdoğan'ı taklit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dba38963e4dc648f587607" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu İstanbul'da arabayı çöpe attılar! İnanılmaz görüntüler Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! Onun tek suçu, Türkiye’de rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya gelmesi oldu Hande Sarıoğlu'nun Prestij Meselesi galasındaki dans şovu olay oldu Rahimsiz ve vajensiz doğdu, hayatı kabusa döndü! ''Sen kadın değilsin, erkeksin'' Meclis'teki EYT görüşmeleri gergin başladı 5 ülke konsolosluğunu kapattı, 1 okul eğitime ara verdi Dış ticaret açığında yeni rekor