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  3. 09 Mayıs 2019 09:04

Ekrem İmamoğlu'ndan ''tutuklanma'' sorusuna cevap

Ekrem İmamoğlu, ''Tutuklanmaktan korkuyor musunuz ?'' sorusuna ''Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Zerre kadar ruhumda korku yok.'' diye yanıt verdi.

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