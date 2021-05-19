Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz 19 Mayıs 2021 Çarşamba Saat: 20:01 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch platformunda rastgele yayınlara ziyaret yaparak kullanıcıları şaşırttı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60a5445d3abd2a1ff849c273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sadettin Saran'dan ''kıskandıran'' 19 Mayıs klibi Müge Anlı'nın programında şoke eden anlar Çin'de inanılmaz anlar... 79 katlı gökdelen bir anda sallanmaya başladı Yurtta 19 Mayıs coşkusu: İlk tören Anıtkabir'de yapıldı Sosyal medyada hızla yayılmıştı: Akciğer testi aldatmaca mı? Meteoroloji'nin uyarıları sonrası vatandaşlar böyle önlem aldı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yangın Bıçak, zincir, sopa... Beyoğlu'nda kız kaçırma kavgası İğrenç olay: Kabinde üstlerini değiştiren genç kızları görüntüledi