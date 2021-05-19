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  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz

Ekrem İmamoğlu'ndan Twitch yayıncılarını şaşkına çeviren sürpriz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitch platformunda rastgele yayınlara ziyaret yaparak kullanıcıları şaşırttı.

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