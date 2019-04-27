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  3. 27 Nisan 2019 09:29

Ekrem İmamoğlu'nun en uzun gecesi video oldu

31 Mart Yerel seçimlerinde İstanbul yarışını önde tamamlayan fakat yapılan itirazlar ve tartışmaların ardından mazbatasını 17 gün sonra alabilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, 31 Mart gecesi yaşananları bir video ile paylaştı.

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