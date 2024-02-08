Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim şarkısı belli oldu 08 Şubat 2024 Perşembe Saat: 15:30 Güncelleme: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:30 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni seçim kampanyasında kullanacağı şarkı belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c4c970e615afebc90bf5b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum İstanbul'daki 10 temel projesini anlattı İstanbul’da tacizle suçlanan taksici isyan etti Yine bir eski vahşeti: Cezaevinden çıkıp eski eşini otelde katletti 2.5 milyar TL'lik vurgun iddiasında emekli tuğgenerale gözaltı TCMB'nin yeni başkanı yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı AYM Başkanı'ndan Erdoğan'ın önünde dikkat çeken ifadeler Elmadan kurt değil bakın ne çıktı! Polis de şoke oldu Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı Evlilik hayali kuruyordu tüm parasını sahte geline kaptırdı