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  3. 08 Ocak 2019 14:05

Eksi 15 derecede terör operasyonu

Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Siirt’in Pervari ve Eruh ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.Siirt’te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Jandarma ekipleri, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü Pervari ve Eruh kırsalında, dondurucu soğuğa...

Bilgin Pro
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