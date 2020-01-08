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  3. 08 Ocak 2020 11:35

Eksi 20 derecede yiyecek arayan tilki donup kaldı!

Van’ın Başkale ilçesinde etkili olan Sibirya soğukları, bir tilkinin donmasına neden oldu. Soğuktan donan tilki böyle görüntülendi.

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