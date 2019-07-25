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  3. 25 Temmuz 2019 22:10

’Eksik para üstü verdiniz’ diyerek esnafı dolandırdılar

Bartın’da alışveriş yaptıkları ve eksik para üstü aldıkları iddiasıyla esnafları dolandıran şüpheliler gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, A.Y.Ç. (57) ve K.T. (34) isimli iki şüpheli, Bartın’daki esnafları dolaşarak daha önceden alışveriş yaptıklarını ve eksik para üstü aldıklarını iddia ederek esnafları dolandırmaya başladı. Dolandırıcıların oyunu iki tane bakkalı olan bir esnaf...

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