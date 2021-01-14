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  3. 14 Ocak 2021 17:45

Eksper anlayamadı! Aracını satılığa çıkarınca gerçek ortaya çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı oldu
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Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz aşının 4 yan etkisini açıkladı
Aşı olan Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz aşının 4 yan etkisini açıkladı
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Dev yakıt tankı böyle yola savruldu!
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Çanta içinde parçalanmış ceset bulunmuştu! Kan donduran detaylar!
Çanta içinde parçalanmış ceset bulunmuştu! Kan donduran detaylar!
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Korona aşısı yaptıran başhekim güldürdü: Gördüğünüz gibi hiç acımadı
Korona aşısı yaptıran başhekim güldürdü: Gördüğünüz gibi hiç acımadı
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Akşener'den ilk Ümit Özdağ açıklaması
Akşener'den ilk Ümit Özdağ açıklaması
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