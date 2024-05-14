  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ekspertiz yapılan otomobilde pes dedirten sonuç!

Ekspertiz yapılan otomobilde pes dedirten sonuç!

Konya’da bir vatandaş, satın almak istediği ikinci el otomobile yaptırdığı ekspertiz sonucunda hayatının şokunu yaşadı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Yasa dışı bahis operasyonu: 554 milyon liralık gelir
Yasa dışı bahis operasyonu: 554 milyon liralık gelir
Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı
Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı
Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var
Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var
İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü
İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü
Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama
Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama
Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı
Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı
Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı
Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı
Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı
Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı
Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı
Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı