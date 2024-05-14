Anasayfa Video Galeriler Gündem Ekspertiz yapılan otomobilde pes dedirten sonuç! Ekspertiz yapılan otomobilde pes dedirten sonuç! 14 Mayıs 2024 Salı Saat: 22:25 Konya’da bir vatandaş, satın almak istediği ikinci el otomobile yaptırdığı ekspertiz sonucunda hayatının şokunu yaşadı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6643bab6d78084e8680fb053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yasa dışı bahis operasyonu: 554 milyon liralık gelir Ünlü tatil cennetinde fuhuş şebekesi çökertildi: 17 kadın kurtarıldı Maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var İstanbul suyunu pisleten belediyeye suçüstü Prof. Dr. Naci Görür'den Türkiye'yi endişelendiren yer altı sesleri için ilk açıklama Yoğun bakımda skandal görüntüler: Hasta yakınları servisi bastı Binlerce ithal angus Türkiye'ye ulaştı Okulda dehşet: Kopya çekerken yakalanan öğrenci öğretmeni bıçakladı Bebek arabasından külçe külçe altın çıktı