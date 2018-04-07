  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 07 Nisan 2018 16:30

El Bab’da büyük patlama

Fırat Kalkanı harekatında DEAŞ’tan temizlenen El Bab’da büyük bir patlama meydana geldi. (İHA)

Bilgin Pro
Video Galeri
Kılıçdaroğlu için tarih verdi: Yolcudur Abbas...
Kılıçdaroğlu için tarih verdi: Yolcudur Abbas...
Video Galeri
Boğaz gemi yalıya çarptı! İşte o anlar
Boğaz gemi yalıya çarptı! İşte o anlar
Video Galeri
Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü
Video Galeri
Geminin yalıya çarpma anı kamerada
Geminin yalıya çarpma anı kamerada
Video Galeri
Boğaz’da gemi yalıya çarptı
Boğaz’da gemi yalıya çarptı
Video Galeri
Pervasız sürücü kamerada
Pervasız sürücü kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM