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  3. 25 Nisan 2017 23:20

El Babda el yapımı patlayıcı infilak etti: 4 yaralı

Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 4 çocuk yaralandı.

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Şehidin Tatvandaki köyü bayraklarla donatıldı
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Samsundaki feci kaza kamerada