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  3. 07 Ağustos 2018 16:15

El-Bab’da kurulan Harran Üniversitesi eğitime başlıyor

Harran Üniversitesi, Fırat Halkanı harekatıyla temizlenen El-Bab şehrinde Suriyeli gençlere eylül ayından itibaren üniversite eğitimi verecek. Harran Üniversitesi, Fırat Halkanı harekatıyla temizlenen El-Bab’ta Suriyeli gençler için üniversite eğitimi vermeye Eylül’de başlıyor. Harran Üniversitesi El-Bab Eğitim Ofisi Direktörü Fevzi Elsayih yaptığı açıklamada, “Elbab ve Halep ilindeki...

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