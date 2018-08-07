El-Bab’da kurulan Harran Üniversitesi eğitime başlıyor
07 Ağustos 2018 16:15
El-Bab’da kurulan Harran Üniversitesi eğitime başlıyor
Harran Üniversitesi, Fırat Halkanı harekatıyla temizlenen El-Bab şehrinde Suriyeli gençlere eylül ayından itibaren üniversite eğitimi verecek. Harran Üniversitesi, Fırat Halkanı harekatıyla temizlenen El-Bab’ta Suriyeli gençler için üniversite eğitimi vermeye Eylül’de başlıyor. Harran Üniversitesi El-Bab Eğitim Ofisi Direktörü Fevzi Elsayih yaptığı açıklamada, “Elbab ve Halep ilindeki...