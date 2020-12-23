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  3. 23 Aralık 2020 13:30

El bombası eğitiminde askerin bu hatası pahalıya mal oluyordu

Çin'in Zhangjiakou kentinde bulunan Çin Askeri Polisi eğitim kampında talim yapan askerleri polis adayları, el bombası ile yaşadıkları talihsiz olay kameralara yansıdı.

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