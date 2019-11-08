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  3. 08 Kasım 2019 12:40

El Chapo'nun oğlunu yakalayan polisi 150 kurşunla öldürdüler

Meksika’da 17 Ekim’de uyuşturucu karteli lideri El Chapo’nun oğlunu gözaltına alan polis bir otoparkta 150 kurşunla öldürüldü.

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