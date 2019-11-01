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  3. 01 Kasım 2019 09:40

El Chapo'nun oğlunun yakalanma görüntüleri yayınlandı

21. yüzyılın en ünlü ve büyük kartel lideri 'El Chapo' lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio Guzman Lopez'in nasıl yakalandığı ortaya çıktı.

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