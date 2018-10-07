El nakışı ile işlenen Kur’an-ı Kerim 32 yılda bitti
07 Ekim 2018 14:36
El nakışı ile işlenen Kur’an-ı Kerim 32 yılda bitti
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki küçük bir kentte yaşayan Nasim Ahtar isimli bir kadın 32 yıl boyunca devam ettiği el nakışı Kur’an-ı Kerim’i bitirdi. Ahtar, dünyada bir ilk olduğunu iddia ettiği Kur’an-ı Kerim’i müzeye hediye etti. Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Gujrat’da yaşayan Nasim Ahtar isimli bir kadın tam 32 yıl boyunca kendi eliyle Kur’an-ı Kerim’i nakşetti. Ahtar, dünyada bir eşi...