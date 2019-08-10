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  3. 10 Ağustos 2019 13:05

El Paso katliamcısı Crusius: “Hedefim Meksikalıları öldürmek”

Amerikan basını, geçen hafta sonu 22 kişinin öldüğü Teksas El Paso’daki katliamın zanlısı Patrick Crusius’un, polise verdiği ilk ifadede “hedefim Meksikalıları öldürmek” dediğini ileri sürdü. ABD’nin El Paso kentinde geçtiğimiz hafta Patrick Crusius isimli bir şahıs, girdiği süpermarkette katliam yaptı. İnternette saldırıyı “Teksas’ı Latinlerin işgaline tepki" olarak düzenlediğini yazdı....

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