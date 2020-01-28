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  3. 28 Ocak 2020 12:20

Elazığ depreminde binanın yıkılma anı kamerada

Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki deprem anında yaşananlar MOBESE'ye yansıdı. Depreme ilişkin görüntüler, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

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