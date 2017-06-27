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  3. 27 Haziran 2017 19:15

Elazığ şehidi Uzman Çavuş Çetin son yolculuğuna uğurlandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin, Ataköy 5. Kısım Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Rus kurtarma gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus kurtarma gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Tatilciler dönüş yolunda
Tatilciler dönüş yolunda
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Egemen Bağıştan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti
Egemen Bağıştan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti
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Şilede bayram yoğunluğu
Şilede bayram yoğunluğu
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Elazığ şehidinin naaşı baba ocağına getirildi
Elazığ şehidinin naaşı baba ocağına getirildi
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Katoda operasyon bayramda da sürüyor
Katoda operasyon bayramda da sürüyor