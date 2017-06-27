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  3. 27 Haziran 2017 15:15

Elazığ şehidinin naaşı baba ocağına getirildi

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin'in cenazesi, helallik alınmak üzere Fatih'teki baba ocağına getirildi. Şehidin eşi, “Benim kızım daha 2 yaşında bile değil" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Şilede bayram yoğunluğu
Şilede bayram yoğunluğu
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Katoda operasyon bayramda da sürüyor
Katoda operasyon bayramda da sürüyor
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Sıcaktan bunalanlar denize koştu
Sıcaktan bunalanlar denize koştu
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Berivanların zorlu bayram mesaisi
Berivanların zorlu bayram mesaisi
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