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  3. 30 Ocak 2020 11:30

Elazığ'a yardım yağıyor! AFAD'ın deposu doldu taştı

Elazığ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı.

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