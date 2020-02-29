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  3. 29 Şubat 2020 17:25

Elazığ'da, 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 15.29'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

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