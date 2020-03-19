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  3. 19 Mart 2020 21:25

Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem !

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 21.34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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