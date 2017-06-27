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  3. 27 Haziran 2017 07:45

Elazığda ambulansa verilen cesedin sırrı çözüldü

Elazığ’da dün akşam ambulansa verilen cesetle ilgili esrarengiz çözüldü. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi tutuklandı, olayla bağlantılı 5 şüpheliye ise adli kontrol verildi.

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