  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Ocak 2020 18:00

Elazığ'da arama kurtarma ekiplerinden duygusal tören!

Elazığ Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan Dilek Apartmanı'nın enkaz çalışmalarında çalışan arama kurtarma ekipleri, son kişinin de çıkartılmasının ardından enkaz başında toplanarak küçük bir tören düzenledi.

Video Galeri
Dilek Apartmanı'nın enkazında 18 aylık bebeğini emzirmiş
Dilek Apartmanı'nın enkazında 18 aylık bebeğini emzirmiş
Video Galeri
Salgın bölgesinde kan donduran görüntü !
Salgın bölgesinde kan donduran görüntü !
Video Galeri
Taksiyi durdurup boğaza atlayarak, intihar etti
Taksiyi durdurup boğaza atlayarak, intihar etti
Video Galeri
Bakan Soylu ve Koca, Türkiye'nin konuştuğu Suriyeli gençle buluştu
Bakan Soylu ve Koca, Türkiye'nin konuştuğu Suriyeli gençle buluştu
Video Galeri
Depreminin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı
Depreminin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı
Video Galeri
Öpücük kavgası yerde bitti!
Öpücük kavgası yerde bitti!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM