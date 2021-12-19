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  4. Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor.

Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor.

Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor.

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