Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor. Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor. 19 Aralık 2021 Pazar Saat: 22:13 Elazığ'da bir vatandaşın, işine giderken yolda bulduğu kazla kurduğu dostluk görenler inanamıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bf845298fe687eb25dc143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı tablo Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat İstanbul'da şehir magandaları dehşet saçtı! O anlar kamerada Ertuğrul Özkök'ün yeni adresi belli oldu Mansur Yavaş'tan ''çıkar telefonunu'' göndermesi Aracına ''Çok acemiyim'' yazısı asmıştı; kaza yaptı Ali Babacan'dan asgari ücret yorumu: Bir kaç ay sonra... Esenyurt'ta terlik ve kova çalan kadın kameralara yansıdı