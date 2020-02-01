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BAKAN AÇIKLADI: ''6 TÜRK ÇİN'DEN DÖNMEK İSTEMEDİ!''
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  3. 01 Şubat 2020 10:25

Elazığ'da çadır kentleri su bastı !

Elazığ’da dün gece başlayan yağmurun ardından depremzedelerin çadırlarını su bastı. Çadırlar kullanılamaz hale gelirken odunların da ıslandığı görüldü.

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