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  3. 27 Haziran 2017 22:45

Elazığda düğün salonunda trafo patladı: 14 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da düğün salonunda trafo patlaması sonucu dumandan etkilenen gelin ve damadın da olduğu 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Viyanada AGİT 2017 Yıllık Güvenlik Değerlendirme Konferansı
Viyanada AGİT 2017 Yıllık Güvenlik Değerlendirme Konferansı
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Tatil dönüşü Tekirdağda 50 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu
Tatil dönüşü Tekirdağda 50 kilometreyi aşan araç kuyruğu oluştu
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Silivride tatilcilerin dönüş yoğunluğu trafiğe neden oldu
Silivride tatilcilerin dönüş yoğunluğu trafiğe neden oldu
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Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
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Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
Otobüs çarptı, ayağa kalkıp yürüdü
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Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu
Sarıyerde 70 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu