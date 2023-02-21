Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi 21 Şubat 2023 Salı Saat: 21:45 Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde zemin sıvılaşması oluştu. Y Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f5113face6e769da1a7bb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD'dan deprem bölgesi için ''hayati'' uyarı Erdoğan'dan Ümit Özdağ'a: ''Be ahlaksız, be namussuz, be adi!'' Dünyanın gözü Rusya'da... Putin beklenen açıklamayı yaptı ''İçinde sır olan bir olay...'' Bahçeli'nin sözleri kafa karıştırdı 7.6'lık depremin merkezi Elbistan'da binalar böyle yıkıldı Hatay'da yıkılan lüks binada vahim iddia Suudi Veliaht kendi ''Kabe''sini mi inşa ediyor ? Kılıçdaroğlu: ''İktidarla birlikte zihniyeti de değiştirmemiz şart'' Aksaray'da 3 okul için tahliye kararı