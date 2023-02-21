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  4. Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Elazığ’da fay hattındaki zemin sıvılaşması böyle görüntülendi

Elazığ’da 17 Şubat’ta meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde zemin sıvılaşması oluştu. Y

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