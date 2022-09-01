Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ'da hortum paniği kamerada Elazığ'da hortum paniği kamerada 01 Eylül 2022 Perşembe Saat: 14:20 Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6310957be8a97e38736de293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı Yaşlı kadın ''sırtım ağrıyor'' dedi, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı Erdoğan'dan öğretmenlere: ''Bırakın artık boykotu moykotu'' İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı Peruklu dolandırıcılık çetesi yakayı ele verdi! Bir günde 500 bin lira çekmişler Halı saha savaş alanına döndü Acil serviste sahte doktor şoku!