  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Elazığ'da hortum paniği kamerada

Elazığ'da hortum paniği kamerada

Elazığ'da aniden ortaya çıkan hortum metrelerce yükseğe ulaştı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Serenay Sarıkaya cesur bikinisi ile sahilde şov yaptı
Trabzonspor'u karıştıran canlı yayın! Yanlışlıkla yayına girdiler, ortalık karıştı
Trabzonspor, Maxi Gomez'i resmen açıkladı
Yaşlı kadın ''sırtım ağrıyor'' dedi, hastaneye gidince hayatının şokunu yaşadı
Erdoğan'dan öğretmenlere: ''Bırakın artık boykotu moykotu''
İstanbul'da sağanak: Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı
Peruklu dolandırıcılık çetesi yakayı ele verdi! Bir günde 500 bin lira çekmişler
Halı saha savaş alanına döndü
Acil serviste sahte doktor şoku!