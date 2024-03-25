Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ'da maden ocağında göçük Elazığ'da maden ocağında göçük 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 17:40 Güncelleme: 25 Mart 2024 Pazartesi 17:40 Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi yaralı olarak kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66018cf03ef2d0a90d067a33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor CHP'li Ahmet Akın Büyükşehir çalışanlarıyla buluştu: ''Kimsenin ekmeğiyle oynanmayacak'' Entübe edilen Kadir İnanır'ın sağlık durumu için son açıklama İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca... ''Hırsız var'' mesajını önemsemedi, 25 bin TL'sinden oldu İstanbul'da kuvvetli yağış! Adeta gök delindi Yeni doğan bebeği bırakıp kaçtı! Görüntüler kan dondurdu İftar saati silahlar konuştu; ortalık savaş alanına döndü 31 Mart seçimlerinde kaç polis, kaç asker görev yapacak ?