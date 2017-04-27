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  3. 27 Nisan 2017 13:50

Elazığda minibüs alev alev yandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir minibüs alev alev yandı.

Video Galeri
Hassadan Suriyedeki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor
Hassadan Suriyedeki PYD karakoluna top mermisi atışları sürüyor
Video Galeri
'İşin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz'
'İşin ruhunda bu var, bu parayı ödeyeceğiz'
Video Galeri
Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında
Zanlıların dehşete düşüren gasp anı güvenlik kamerasında
Video Galeri
Mermer üreticileri armatör firmalarıyla bir araya geldi
Mermer üreticileri armatör firmalarıyla bir araya geldi
Video Galeri
Çarptılar, araziye atıp kaçtılar
Çarptılar, araziye atıp kaçtılar
Video Galeri
Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı
Market hırsızı güvenlik kamerası sayesinde 45 dakikada yakalandı