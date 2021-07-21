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Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü!

Elazığ’ın Mastar Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

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