Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü! Elazığ'da orman yangını... Cehenneme döndü! 21 Temmuz 2021 Çarşamba Saat: 00:10 Elazığ’ın Mastar Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f73bbedd8b7815b2325237" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fatih Terim'den canlı yayında transfer açıklaması Kurban Bayramı'nın en talihsiz kasabı! Başına gelene inanamayacaksınız 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bayram müjdesi D100'de feci kaza, otomobil 2'ye bölündü Tarihi uzay yolcuğundan kareler... Bezos uzaya gidip geldi Van'da 113 göçmen yakalandı Kasımpaşa'dan denize atlayan dana, atladı, Balat sahiline kadar yüzdü Kasiyere ''orkid'' dayağı! Kasiyeri ''karıma orkid diyemezsin'' deyip darp etti! Promter takılınca Erdoğan'ın tepkisi sert oldu