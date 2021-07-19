Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ'da orman yangını Elazığ'da orman yangını 19 Temmuz 2021 Pazartesi Saat: 20:30 Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip alevlere müdahaleye ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60f5b6ad308f5373ba3eaae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram arefesinde Taksim'de korkutan yoğunluk Erdoğan merakla beklenen ''müjdesini'' açıkladı Maskesiz markete giren adam öyle bir şey yaptı ki... Bodrum'da milyon dolarlık yat küle döndü Ümit Özdağ'dan Akbelen'de çam ormanlarının katledilmesine direnen köylülere destek Yine bir bayram yine aynı nokta... 43 ilin kesiştiği yerde trafik kilit İstanbul'da kavurucu sıcakta 19 TL'lik baklava kuyruğu Bakan Varank: 'Uzay aracımızın tasarımına başladık' İstanbul'da restoran çalışanları denize giren vatandaşlara saldırdı