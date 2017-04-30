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  3. 30 Nisan 2017 21:20

Elazığda otomobil şarampole uçtu: 2 ölü, 3 yaralı

Elazığ’da, şarampole uçan otomobilde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kazada, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için AFAD, UMKE ve İtfaiye ekipleri seferber oldu.

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