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  3. 02 Temmuz 2017 20:45

Elazığda silahlı, sopalı kavga: 3 yaralı

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
Orman yangını nedeniyle köy boşaltıldı
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Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
Kocaelinde adalet yürüyüşü tepkisi
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Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
Sıcaktan bunalan Adanalılara soğuk limonata çeşmesi hizmeti
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Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
Çocuğuyla gittiği parkta bıçaklanarak öldürüldü
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Beyoğlunda 1 dakikada market soygunu
Beyoğlunda 1 dakikada market soygunu
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Sultangazide terör operasyonu: 3 gözaltı
Sultangazide terör operasyonu: 3 gözaltı