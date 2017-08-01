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  3. 01 Ağustos 2017 18:15

Elazığda trafik kazası: 12 yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Video Galeri
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Sulama kanalına düşen ineği itfaiye kurtardı
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Otoparktaki onlarca araç küle döndü
Otoparktaki onlarca araç küle döndü
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Minik yaramaz taburesini aldığı adamı yere düşürdü
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ABD Başkan Yardımcısı Pence, Gürcistana gitti
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Gürcistana gitti
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İstanbulda “helikopter destekli” dev narkotik operasyonu
İstanbulda “helikopter destekli” dev narkotik operasyonu
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Ürdün Parlamentosu, tecavüzcülere evlilik şartıyla af getiren yasayı kaldırdı
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