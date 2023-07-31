Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi 31 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:20 Güncelleme: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 12:20 Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlar, hızla yükselmeye devam ediyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c77cdfa150367e0574e933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'ye ilk 6 ayda gelen turist sayısı açıklandı Orman yangınları sonrası Çanakkale'den geriye bu acı görüntü kaldı Binlerce antikayı evine sığdıramayınca... İstanbul'da ''çakarlı'' şehir teröristleri kamerada! Kurşun yağdırdılar Korsanların Türkiye'deki gizli koyuna turist akını Yolcu otobüsü faciasında can kaybı yükseldi Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı Güneş'te dev patlama! Dünya'nın tam 20 katı İstanbul'da 17 katlı iş merkezinde yangın paniği