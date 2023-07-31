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  4. Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi

Elazığ’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi

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Elazığ’da, Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temelleri atılan kalıcı konutlar, hızla yükselmeye devam ediyor.

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