CANLI MAÇ FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR / KADIKÖY'DE MÜTHİŞ MÜCADELE
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  3. 17 Mayıs 2017 20:15

Elazığdaki otobüs kazasını anlatan fotoğraf

Elazığ'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü 30 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler sonra çekilen fotoğraf karesi dikkat çekti.

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