  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 24 Ocak 2020 22:50

Elazığ'dan enkaz ve kurtarma görüntüleri gelmeye başladı

Elazığ'da 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Deperemin ardından Elazığ'dan enkaz görüntüleri gelmeye başladı.

Video Galeri
Elazığ'da yıkılan bina böyle görüntülendi
Elazığ'da yıkılan bina böyle görüntülendi
Video Galeri
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem!
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem!
Video Galeri
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem - İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem - İhlas Haber Ajansı
Video Galeri
Depreme canlı yayında yakalandılar!
Depreme canlı yayında yakalandılar!
Video Galeri
Elazığ'daki 6,8'lik deprem anı kamerada!
Elazığ'daki 6,8'lik deprem anı kamerada!
Video Galeri
Tüm Doğu Anadolu'yu sarsan 6,8'lik deprem anı kamerada
Tüm Doğu Anadolu'yu sarsan 6,8'lik deprem anı kamerada
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM