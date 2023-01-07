  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Güncelleme:

Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu; Sinan S. gözaltında!
Market sapığı kamerada! İğrenç taciz!
O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı!
Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı
Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı
Konserde taciz anı kamerada
Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tavşan kazası
Sibirya soğukları o şehrimizi esir aldı! Göl bile dondu
Kılıçdaroğlu: ''İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz''