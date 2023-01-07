Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı 07 Ocak 2023 Cumartesi Saat: 09:40 Güncelleme: 07 Ocak 2023 Cumartesi 09:40 Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b913d93ba3da70172bc9e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Müge Anlı'daki iddialar kan dondurmuştu; Sinan S. gözaltında! Market sapığı kamerada! İğrenç taciz! O illerimiz yeni güne karlar altında uyandı! Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisi artırdı Yolcu otobüsü devrildi: 1’i bebek 5 ölü, 23 yaralı Konserde taciz anı kamerada Sabiha Gökçen Havaalanı'nda tavşan kazası Sibirya soğukları o şehrimizi esir aldı! Göl bile dondu Kılıçdaroğlu: ''İmamoğlu’nun kılını dahi teslim etmeyiz''