Elazığın merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Bölge genelinde yüksek rakımlı yerlerde bir süredir etkili olan kar yağışının, şehir merkezlerinde de bugünden itibaren etkili olmasının beklendiği belirtildi.

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