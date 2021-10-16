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  4. Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım''

Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım''

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’ın Sivrice ve Maden ilçelerine ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu’nun Sivrice ziyaretine, depremzede bir vatandaşın isyanı damga vurdu.

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