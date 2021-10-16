Anasayfa Video Galeriler Gündem Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' Elazığlı depremzede isyanını İmamoğlu'yla paylaştı: ''Kendi ülkemde açım'' 16 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 14:10 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’ın Sivrice ve Maden ilçelerine ziyaretlerde bulundu. İmamoğlu’nun Sivrice ziyaretine, depremzede bir vatandaşın isyanı damga vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616ab3407a114429c8393153" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bürokratlara rest: ''Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız'' Zamma 1 kala benzin istasyonlarında korkutan görüntü Vücudundaki sırrı keşfettiğinden beri gece gündüz tarlaları dolaşıyor Oğuzhan Uğur'un Bakan'ın sözlerine sert yanıt Yolcu olarak bindiği taksiyi çalıp 3 gün taksicilik yapmış Kalp Yarası’nda Ayşe hamile mi? İsrail’de akılalmaz olay! Görüntüler sosyal medyayı salladı ''Cono Aşireti''ne şafak baskını Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ölü ve yaralılar var