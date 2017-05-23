  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mayıs 2017 16:45

Elektrik akımına kapılan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir’de, fotoğraf çekinmek için çıktığı yük trenin üstünde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden genç kız, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Video Galeri
Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!
Gazeteci Akif Emre hayatını kaybetti!
Video Galeri
İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı
İnatçı sürücüler gişede böyle sıkıştı
Video Galeri
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Fuat Uğur: Ortaya çık gerçeği açıkla
Video Galeri
Abdullah Gülün gelini de Tıp Fakültesinden mezun oldu
Abdullah Gülün gelini de Tıp Fakültesinden mezun oldu
Video Galeri
Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde
Tarihin içinde gerçek gezinti ikinci Çocuk Sanat Bienali’nde
Video Galeri
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk
Uyuşmazlıklarda yeni çözüm yolu arabuluculuk