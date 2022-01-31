Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu 31 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 12:15 İstanbul Beşiktaş'ta elektrik akımına kapıldığı iddia edilen köpek öldü. Köpeğin sahibi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f7a8beb55e1520a131d073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yol verme kavgasında dehşet! Yolunu kesip kurşun yağdırdı O türünün ilk ve son örneği: Göç etmeyen leylek Türkiye'ye yerleşti Otomotiv sektöründe kriz! Kocaeli'nde işçiler kendilerini fabrikaya kapattı Sultangazi’de bomba gibi patlayan yer altı kabloları paniğe neden oldu Hayvanat bahçesinde korkunç olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı Ankara'da kar yağışı başladı, sürücüler zor anlar yaşadı - Video Haberleri Halk yüksek elektrik faturaları için sokakta Yolcu otobüsü şarampole uçtu! 3'ü ağır 28 yaralı var Erdoğan'ın tepkisini çeken pankart: ''Kaldırın onu''