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  4. Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu

Elektrik akımına kapılan köpek öldü; sahibi hıçkırıklara boğuldu

İstanbul Beşiktaş'ta elektrik akımına kapıldığı iddia edilen köpek öldü. Köpeğin sahibi olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

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