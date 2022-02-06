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Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi

Mardin Kızıltepe'de elektrik faturalarını protesto eden yurttaşlara, polis müdahale etti.

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