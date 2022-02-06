Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi 06 Şubat 2022 Pazar Saat: 22:45 Mardin Kızıltepe'de elektrik faturalarını protesto eden yurttaşlara, polis müdahale etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6200255900e3e4190c338743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da ''karanlığa, soğuğa mahkum değiliz'' eylemi İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi! Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada Davutoğlu açıkladı: Millet İttifakı'nın adı değişiyor! Mide bulandıran olay: Tiyatro oyuncusu iş görüşmesine gitti cinsel saldırıya uğradı HDP'li vekiller, HDP'li Oya Ersoy'un AK Parti'ye gerici demesine tepki gösterdi Babasının pazarcı olmadığı ortaya çıkan Oytun Erbaş: Dedem pazarcıdır Canlı yayında olay sözler: ''Dolar 13,50 TL değil, 18 TL ve üzeri'' Otobüse alınmayan baba- oğul şoförü darbedip kaldırım taşlarıyla ön camı kırdı