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Elektrik hattı kazısında tarihi keşif

Batman'da elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında tarihi objeler bulundu. Objeler incelemeye alınırken, bölgede kazı çalışmaları durduruldu.

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