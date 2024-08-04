Anasayfa Video Galeriler Gündem Elektrik hattı kazısında tarihi keşif Elektrik hattı kazısında tarihi keşif 04 Ağustos 2024 Pazar Saat: 17:51 Batman'da elektrik hattı yenileme çalışmaları sırasında tarihi objeler bulundu. Objeler incelemeye alınırken, bölgede kazı çalışmaları durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66af9586d5b930866e0686c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Off-road tutkunları araçlarıyla uçurumdan yuvarlandı Türkiye'nin 4 büyüklerini buluşturan forması depremzedeler için açık artırmada Manisa'da orman yangını çıktı CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği CHP'li milletvekili Melih Meriç'in mitinginde silahlı saldırı paniği Konya'da faciadan dönüldü: Aynı nokta ikinci kez çöktü 8 terörist daha etkisiz hale getirildi TRT Spor'da canlı yayında bir olimpiyat ayıbı daha Tarihçiler bu noktaya Dünyanın Göbeği diyor... İşte Türkiye'nin gizli zenginliği